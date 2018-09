Wall Street rood door opflakkerende handelsoorlog

Hernieuwde handelszorgen duwen ook de Amerikaanse beurzen lager. De oliesector profiteert van de stijgende olieprijs. Er is ook flink wat overnamenieuws.

In het weekend werd duidelijk dat de Verenigde Staten noch China van plan zijn in te binden in hun nu al maanden aanslepend handelsdispuut. Peking wil voorlopig niet onderhandelen, zodat Amerikaanse importheffingen van 10 procent op 200 miljard dollar aan Chinese goederen van kracht zijn geworden. Tezelfdertijd zijn ook nieuwe Chinese importtarieven op Amerikaanse producten opgelegd.

Omstreeks 17 uur zakken de Dow Jones, de S&P500 en de Nasdaq 0,5 procent. Met uitzondering van energie gaan alle sectoren lager.

Op de nieuwe lijst met belaste Chinese producten staan heel wat technologieproducten, geen slimme uurwerken of draadloze luidsprekers maar wel minder blitse producten als modems en routers. Onder de industriële bedrijven die een handelsoorlog kunnen missen als de pest, verliest Boeing 0,4 procent. China is de belangrijkste exportmarkt voor de Amerikaanse vliegtuigbouwer.

Enkele van de grootste bewegingen op de markt hebben met overnamenieuws te maken. Handtassenmaker Michael Kors staat dicht bij een overname van het Italiaanse modehuis Gianni Versace, vernam Bloomberg uit goede bron. De deal zou Versace waarderen op zowat 2 miljard dollar. Donatella Versace, die mede het bedrijf leidt, zou dinsdag het personeel toespreken en de verkoop aankondigen. Michael Kors zakt 8,8 procent.

Een andere sterke verliezer is Comcast (-7,15%), dat de veiling rond de Britse betaalzender Sky heeft gewonnen. De Britse overnamewaakhond had besloten een veiling te organiseren om een einde te maken aan de langdurige biedstrijd. De andere gegadigden waren Twenty-First Century Fox en Walt Disney.

De olieprijs stijgt boven 80 dollar per vat. Ondanks het verzoek van president Trump om meer te produceren, zijn olieproducerende landen als Saoedi-Arabië of Rusland niet van plan daarop in te gaan. Sommige specialisten zien de olieprijs verder stijgen tot 100 dollar. Oliebedrijven gaan hoger: Exxon Mobil stijgt 1,6 procent, Marathon Oil 1,65 procent.

De satellietradiogroep Sirius XM legt 3,5 miljard dollar op tafel om het muziekstreamingbedrijf Pandora Media helemaal in te lijven. De transactie wordt volledig betaald in aandelen en naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 afgerond.