Wall Street: shine bright like a Dimon

Banken vormen de focus op Wall Street. Bij JPMorgan pronkt CEO Jamie Dimon met een stevige winstsprong én een vers koersrecord. Concurrenten Wells Fargo en Goldman Sachs stellen teleur.

JPMorgan Chase & Co is volgens ex-president Obama de best gemanagede bank ter wereld. Sterke kwartaalcijfers maken die lofzang waar.

De grootste bank in de Verenigde Staten zag zijn inkomsten met 8 procent toenemen naar een record van 30 miljard dollar. De nettowinst ging ook 8 procent hoger naar 9,1 miljard dollar of 2,68 dollar per aandeel. Dat is beter dan de consensus verwachtte, maar géén record: in het tweede kwartaal was er 9,65 miljard dollar winst.

Beleggers halen hun loftrompet boven en sturen JPMorgan 2,2 procent hoger naar 118,98 dollar. Dat is de hoogste koers allertijden.

Ondanks de lagere rente-inkomsten zetten we een recordomzet neer. Jamie Dimon CEO JPMorgan

JPMorgan dankt de Amerikaanse consument die in bloedvorm blijft. Bewijs daarvan is onder meer de kredietkaartendivisie die een winstgroei van 10 procent neerzet. Ook de volumes voor woonleningen en autoleningen zitten met 12 procent volumegroei in de lift, maar die prestatie wordt uitgevlakt door de lage rente-inkomsten.

In de zakenbankdivisie haalde JP Morgan een record aan commissies op. Die snoept het af van concurrent Goldman Sachs . Die zag in het voorbije kwartaal de de nettowinst dalen tot 1,8 miljard dollar. Onder andere advies over overnames en fusies en het begeleiden van beursgangen leverde de zakenbank minder op.

Ook de andere banken tonen een gemengd beeld. Citigroup zette een hogere winst in de boeken met dank aan meer inkomsten uit zijn zakenbankdiensten. Hypotheekverstrekker Wells Fargo boekt dan weer fors minder winst vanwege een hoge last na een schikking rond schimmige verkoopspraktijken.