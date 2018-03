Wall Street: slechtste beursweek in meer dan twee jaar

Met een voorlopig weekverlies van 5 procent beleeft de brede index S&P 500 haar slechtste beursweek in meer dan twee jaar tijd. Dropbox beleefde een uitstekend beursdebuut en ging in de vroege handel 40 procent hoger.

Na initiële winsten stuikt ook Wall Street ineen na drie uur handel. De brede index S&P 500 zakt 0,5 procent en heeft daarmee een weekverlies van 5 procent achter de rug. Om een slechtere beursweek te vinden, moeten we teruggaan tot begin februari 2016. In de eerste week van februari daalde de S&P 500 toen 5,7 procent

De markten waren in de ban van de tegenmaatregelen die China aankondigt tegen de laatste tarievenplannen van president Trump. Daarnaast dreigde Trump met een veto voor de uitgavewet wat de overheid opnieuw in 'shutdown' kan doen gaan.

Fake news

Kroger maakte vreemde kronkels tijdens de beursdag. De Amerikaanse winkelketen sprong uit het niets 13 procent hoger op de beurs van New York op basis van geruchten dat de winkelketen Target op het punt stond om Kroger over te nemen.

Niks van aan zo bleek later waarop het aandeel prompt weer op een dagwinst van 1,8 procent gekatapulteerd werd.

Chips

De Amerikaanse chipproducent Micron Technology gaat vandaag 6,2 procent lager op de Nasdaq wegens tegenvallende vooruitzichten voor de verkoopcijfers in het derde kwartaal. De kwartaalomzet zou op 7,2 miljard dollar uitkomen terwijl analisten 7,29 miljard dollar voorspellen.

Geen al te grote averij evenwel voor aandeelhouders. Het aandeel maakte in 1 jaar een indrukwekkende koersvlucht van 123 procent. Micron maakt chips voor velerlei toepassingen en surft daarmee op de populariteit van de internet of things waar alles met elkaar verbonden is en je bijvoorbeeld je bad kan laten vollopen met je smartphone.