Wall Street slikt corona door met vers record

De Amerikaanse beurs heeft de coronapandemie achter zich gelaten. De S&P500-index brak zijn vorige record uit februari, toen het virus zijn verwoestende pad over de wereld nog niet begonnen was.

Met de recente hausse is de crash met 34 procent nadat de coronapandemie was losgebarsten, goedgemaakt en heeft Wall Street zijn herstel in V-vorm achter de rug. Sinds het dieptepunt op 23 maart is de beursgraadmeter ruim de helft gestegen. Dat is de snelste klim uit een berenmarkt ooit.