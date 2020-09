Wall Street sluit bewogen beursweek af met happy end

De Dow Jones en de S&P500 kenden hun vierde verliesweek op rij. De Nasdaq ging er op weekbasis evenwel op vooruit: de technologiebeurs bevindt zich terug op minder dan 10 procent van het record. Apple was vrijdag bijzonder in trek en steeg bijna 4 procent. Ook Microsoft en Amazon wonnen meer dan 2 procent. Tijdens corona-onzekerheid worden Big Tech-spelers als relatief defensieve spelers aanzien.

Novavax ging van bij de start fors hoger en eindigde 11 procent in de plus. Het biotechbedrijf begint met een fase 3-onderzoek voor zijn potentiële coronavaccin. De groep gaat het vaccin in het VK uittesten op 10.000 vrijwilligers. Volgende maand kan een groter onderzoek, op 30.000 mensen, van start gaan in de VS, als de regelgever er akkoord gaat met het veiligheidsprofiel. Dat moet blijken uit een nog lopend fase 2-onderzoek. De kans dat Novavax groen licht krijgt van de FDA is reëel. De resultaten van het fase 1-onderzoek toonden niet alleen aan dat het vaccin wordt verdragen, maar ook dat het zou werken.