Wall Street sluit bijna 2 procent lager af

In New York waren de beleggers somber gestemd. Tesla geeft daarentegen gas na een geruststellende kwartaalupdate.

Wall Street ging in het rood na het nieuws dat er in maart 701.000 banen verloren zijn gegaan in de VS. De werkloosheidsgraad klom bijna een procentpunt van 3,5 naar 4,4 procent. De slechter dan verwachte cijfers laten zien hoe hard het coronavirus inhakt op de economie van de VS. De ergste pijn lijkt nog niet geleden nu het aantal Amerikaanse coronabesmettingen en -doden blijft oplopen.