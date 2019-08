Wall Street sluit hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst gesloten.

Beleggers verwerkten de notulen van de Federal Reserve , die niets veranderden aan de algemene verwachting dat een volgende renteverlaging in september komt. Meevallende kwartaalcijfers van winkelketens Target en Lowe's boden verder steun aan het sentiment op Wall Street.

Uit de notities kwam verder naar voren dat de Fed de renteverlaging ziet als voorzorgmaatregel tegen een aanhoudend lage inflatie. Ook wordt ermee ingespeeld op tanende uitgaven van bedrijven door onzekerheid over de door president Donald Trump ontketende handelsoorlog.

Jackson Hole

De Amerikaanse koepel van centrale banken verlaagde vorige maand voor het eerst in ruim tien jaar de rente. Beleggers zullen vrijdag verder speuren naar aanwijzingen over eventuele verdere stimuleringsmaatregelen. Dan houdt Fed-preses Jerome Powell een toespraak op de bankiersbijeenkomst in het Amerikaanse Jackson Hole.