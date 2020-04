Wall Street sluit lager af

Beleggers waren negatief gestemd na de mooie groene borden van maandag en keken naar het toenemende aantal coronadoden in de VS. In één dag zijn er in Amerika 500 doden bijgekomen, de sterkste toename tot nu toe. Er was wel positief nieuws van buiten de VS. De Chinese PMI-index voor de industrie - een graadmeter voor het ondernemersvertrouwen - is harder gestegen dan verwacht tot 52 punten . Een getal van boven de 50 duidt op een groei van de activiteit.

Zoom

Zoom zakte 3,4 procent nadat de zakenkrant New York Times had gemeld dat het videobelbedrijf een brief heeft ontvangen van de procureur-generaal van New York, Letitia James. James zou de onderneming in de brief hebben gevraagd of de groep nieuwe maatregelen heeft genomen op het gebied van veiligheid en privacy na de recente forse stijging in het aantal gebruikers.