Wall Street sluit op laagste peil in een maand

Vandaag was het 'triple witching day', wat betekent dat er veel opties en futures afliepen zoals op elke derde vrijdag van de laatste maand van het kwartaal. Dat zorgt traditiegetrouw voor extra volatiliteit.

Bovenop dat technische aspect tobben beleggers over de impact van de deltavariant op het globale economische herstel. Beleggers zijn ook bezorgd over China waar een vastgoedmastodont omvalt .

De Dow Jones verloor een halve procent, de Nasdaq gaf 0,9 procent prijs. Voor de tweede dag op rij gingen de Amerikaanse techreuzen in de uitverkoop. Alphabet , Facebook en Apple verloren 2 procent of meer.

De S&P500-index zakte 0,9 procent tot onder het 50-daags gemiddelde. Voor adepten van technische analyse is dat een negatief signaal. De vorige keer dat dit gebeurde was in juni. Dat bleek toen een vals signaal.