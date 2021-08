Wall Street sluit op record na speech Powell

De Fed-voorzitter gaf geen concrete timing voor het terugschroeven van de obligatieaankopen . Al liet hij verstaan dat de Amerikaanse centrale bank voor het jaareinde die stimulus kan beginnen afbouwen. Tijdens zijn speech herhaalde Powell dat de recente inflatieopstoot waarschijnlijk tijdelijk is.

Manchester United was een ongewone uitblinker op de NYSE. De topvoetballer Cristiano Ronaldo maakt de overstap van Juventus naar Manchester United, waar hij tussen 2003 en 2009 floreerde. Het aandeel met de beursticker MANU schoot 6 procent hoger.

Nieuw meme-aandel

Op Nasdaq was een softwarebedrijf uit Los Angelos de uitblinker: Support.com, waarvan de beurskoers bij de opening verdubbelde. Support.com is een klein bedrijf dat zich specialiseert in technische ondersteuning en klantenbinding. Sinds enkele dagen hebben kleine beleggers op sociale media zoals Reddit en Stocktwits het aandeel massaal ontdekt.