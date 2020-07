Wall Street sluit zich aan bij Chinese rally

Tesla's in een showroom in Amsterdam.

Na een verlengd weekend trekken de Amerikaanse beurzen hoger. Ze volgen het voorbeeld van Azië en Europa, en negeren het stijgend aantal coronabesmettingen in de VS. Tesla duwt het pedaal stevig in.

In New York was er vrijdag geen handel. De Amerikanen kregen een extra vakantiedag omdat de ‘4th of July’ op een zaterdag viel. De verkorte week was niettemin sterk, onder meer dankzij het beter dan verwachte banenrapport. Tussen maandagmorgen en donderdagnamiddag (lokale tijd) ging de Dow Jones 4 procent vooruit en de Nasdaq Composite 4,6 procent.

Gaat het goed met de beurzen, dan is dat niet het geval voor heel wat gewone Amerikanen. Vooral enkele zuidelijke staten kampen weer volop met corona en het aantal nieuwe besmettingen piekt dag na dag. De financiële markten trekken zich daar echter niets van aan. Liever laten ze zich leiden door de sterke rally in China, waar de overheid een duidelijke hand in heeft.

En ook door een gunstig cijfer voor de Amerikaanse dienstensector. De indicator van de aankoopdirecteurs veerde vorig maand op tot 57,1 punten. Boven 50 en dus weer stevige groei. Bovendien staat de indicator weer bijna op het niveau van voor de coronapandemie.

Omstreeks 17.10 uur noteert de Dow Jones 1,4 procent hoger en wint de S&P500 1,6 procent. Voor de Nasdaq is er 2,1 procent winst. De index tikt zo een nieuw record aan.

De technologiereuzen doet weer aardig hun best. De onlinemultiwinkel Amazon.com schrijft 3,6 procent bij en het videostreamingbedrijf Netflix 3,8 procent.

De bouwer van elektrische auto’s Tesla , die vorige week Toyota inhaalde als waardevolste autoconstructeur, snelt 8,1 procent vooruit en bereikt een nieuwe topkoers. Er is nu zelfs een pittig kledingstuk van Tesla op de markt dat blijkbaar het hebbeding van deze zomer wordt. Tesla kreeg bovendien een hoger koersdoel van JPMorgan op basis van de hoger dan verwachte kwartaalleveringen.

Uber Technologies (+5,4%) is erin geslaagd de hand te leggen op de maaltijdbezorger Postmates. De overnameprijs van 2,65 miljard dollar wordt volledig in aandelen betaald. Uber zal naar schatting 84 miljoen nieuwe aandelen uitgeven. Postmates is volgens Uber erg complementair met Uber Eats: de twee bedrijven hebben een andere geografische focus en een verschillende klantendemografie. Postmates heeft ook sterke relaties met kleine en middelgrote restaurants die lokaal sterk staan.