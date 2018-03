Wall Street: sociale media krabbelen recht

De voornaamste beursindicatoren openden inderdaad iets lager maar gaandeweg keerde het sentiment. Na twee uur handel had Facebook zowaar een verlies van 2 procent goedgemaakt en noteerde het weer positief. Het signaal voor beleggers om opnieuw wat aandelen in te slaan. Omstreeks 17 uur noteerden de S&P 500 en de Nasdaq 0,4 procent in de plus. Facebook had na drie uur handel een positieve winst van 2 procent.