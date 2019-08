Wall Street speelt openingswinsten kwijt

Zwakke cijfers over de Amerikaanse industrie en uitspraken van centraal bankiers duwen Wall Street in het rood.

Daags voor Fed-voorzitter Jerome Powell een belangrijke toespraak houdt, gingen de Amerikaanse beurzen aanvankelijk voorzichtig hoger. De resultaten van retailers blijven goed, wat betekent dat Joe Sixpack de dollars laat rollen.

Intussen is het tij volledig gekeerd en zakt de Dow Jones 0,2 procent. De breed samengestelde S&P500 gaat 0,5 procent lager en de Nasdaq Composite verliest 0,8 procent.

Voor het eerst in een decennium blijkt de Amerikaanse industrie in krimpmodus te zitten. Uit een peiling bij aankoopdirecteurs blijkt dat de PMI-indicator van de industrie in augustus met 0,5 punt is gedaald tot 49,9 punten. Een cijfer onder 50 wijst op een krimpende activiteit.

Een tweede reden voor de omslag op de beurzen zijn ‘havikachtige’ uitspraken van Amerikaanse centraal bankiers, tegen een verdere renteverlaging dus. Woensdagavond bleek al uit de notulen van de laatste Fed-vergadering dat de Amerikaanse centraal bankiers erg verdeeld zijn over de te varen koers.

Beleggers zijn sowieso voorzichtig met de jamboree van centraal bankiers in Jackson Hole voor de deur. Ze kijken vooral uit naar de openingsspeech van Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, waarin hij vermoedelijk signalen zal geven over het monetair beleid.

Na Walmart en Target zorgde ook Nordstrom voor een positieve verrassing met zijn kwartaalresultaten. De trend qua consumptie blijft dus positief in de Verenigde Staten. De Amerikaanse consument, de voornaamste motor van ’s lands economie, is nog steeds optimistisch gestemd is en blijft aardig spenderen.

De resultaten van warenhuisketen Nordstrom waren wel niet over de hele lijn even goed. De omzet daalde met 5 procent in het tweede kwartaal tot 3,87 miljard dollar, waar analisten op 3,93 miljard hadden gerekend. De nettowinst van 90 cent per aandeel was wel hoger dan verwacht. Nordstrom schiet niettemin 15,1 procent hoger.

Tesla opende 1,8 procent hoger na een speculatief bericht in Manager Magazin. Volgens het Duitse blad zou een aantal Duitse autoconstructeurs interesse hebben om een belang te nemen in de fabrikant van elektrische auto's. Zowel Volkswagen, Daimler als BMW zouden dat overwegen.

Volgens Manager Magazin wou VW-topman Herbert Diess in het kapitaal van Tesla stappen om toegang te krijgen tot zijn software en batterijtechnologie. Er zouden geregeld ontmoetingen hebben plaatsgevonden tussen Diess en Tesla-topman Elon Musk. Tesla zou tot dusver de pogingen van Volkswagen om een alliantie te sluiten hebben afgewezen.