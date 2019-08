Wall Street stijgt dankzij Chinese meevallers

De Amerikaanse aandelenmarkten noteren donderdag hoger dankzij goed nieuws uit China. De Chinese centrale bank publiceerde een hoger dan verwachte referentiekoers voor de yuan. Zij signaleert daarmee dat ze geen escalatie van de handelsoorlog nastreeft, want de wisselkoers op de markt mag maximaal 2 procent afwijken van de referentiekoers. Voorts is de Chinese export in juli onverwacht gestegen.