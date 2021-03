Wall Street: stroomtekort voor Nio

William Li, oprichter en CEO van Nio, bij de beursgang in 2018.

De Chinese uitdager van Tesla gaat onderuit. Op een vlakke beursdag kan Zoom Video scoren.

De Amerikaanse beurzen spelen hun openingswinst kwijt en noteren met licht verlies. De Dow Jones noteert met 0,1 procent verlies op 31.492 punten. De S&P500 levert 0,3 procent in naar 3.889 punten. Nasdaq moet 0,4 procent prijsgeven.

In de Senaat beginnen deze week met de debatten over president Joe Bidens steunpakket van 1.900 miljard dollar dat dit weekend door het Huis van Afgevaardigden is aangenomen.

Beleggers kijken ook met argusogen naar de verdere evoluties op de obligatiemarkten. Daar koelt de tienjarige Amerikaanse rente met één basispuntje verder af naar een 1,437 procent.

Bedrijfsresultaten

Nio krijgt een stevige dreun en levert 8 procent in. Met een koers die geprijsd was voor perfectie, kon de Chinese bouwer van elektrische wagens niet boven de torenhoge lat uitkomen. De 'Tesla-killer' boekte een nettoverlies van bijna 1,4 miljard yuan (180 miljoen euro) in het vierde kwartaal van 2020, een groter verlies dan analisten hadden voorspeld. De omzet kwam uit op 6,6 miljard yuan (850 miljoen euro), iets beter dan verwacht. De elektrische autofabrikant zei ook te verwachten dat dit kwartaal tussen 20.000 en 20.500 voertuigen worden geleverd. Dat zou slechts een 'bescheiden' verbetering zijn ten opzichte van de 17.400 voertuigen die het bedrijf het afgelopen kwartaal heeft verkocht.

Van yuan naar Yuan. Eric Yuan, oprichter en CEO van Zoom Video , ziet zijn fortuin in sneltempo groeien. Zoom vervijfvoudigde vorig jaar op de beurs dankzij het vele thuiswerk door de pandemie. Bij de voorstelling van zijn jaarcijfers nabeurs maandagavond, ging het bedrijf moeiteloos boven de hoge beleggerslat. Het bedrijf achter de app voor videovergaderingen had aan het eind van het boekjaar, dat tot februari liep, ruim 467.000 zakelijke klanten met meer dan tien werknemers. Dat is bijna zes keer zoveel als een jaar eerder.

De omzet van Zoom Video steeg in 2020 naar bijna 2,7 miljard dollar, tegen 622 miljoen dollar het jaar ervoor. Het bedrijf maakte vorig jaar ook veel meer winst. Netto bleef 672 miljoen dollar over, tegen 25 miljoen dollar een jaar eerder.