Wall Street: technologie weer in het verdomhoekje

Technologiewaarden staan onder druk, onder meer door Trumps dreiging om nieuwe invoertarieven in te stellen op Chinese producten, maar er zijn ook andere oorzaken. Voor de tweede dag op rij zakken internetbedrijven als Facebook (-3%) en Twitter (-3,8%). Hun toplui werden woensdag ondervraagd over de rol van beide sociale media bij de vorige presidentsverkiezingen. Beleggers vrezen dat de wetgeving rond sociale media zal worden verstrengd.

Forse verliezen zijn er voorts voor chipproducenten, met Micron Technology op kop. Twee beurshuizen, Baird en Morgan Stanley, maken zich zorgen over de markt voor computerchips, meer bepaald over de vraag, de prijzen en de voorraden. Micron zakt 10 procent en sleurt sectorgenoten als Applied Materials (-3,9%) en Advanced Micro Devices (-3,3%) mee.

Ford Motor (-0,7%) gaat 2 miljoen pick-ups van het type F-150 terugroepen in Noord-Amerika. De voorspanner van de veiligheidsriemen vooraan kan vonken afgeven die brand kunnen veroorzaken. Er waren al drie ernstige incidenten mee, maar er vielen tot dusver geen gewonden. De F-150 is al jaren de best verkochte pick-up in de VS en Canada.