Wall Street: technologie wint van coronavrees

De VS krijgen het coronavirus maar niet onder controle. Elke dag worden in staten als Texas en Florida duizenden nieuwe gevallen gemeld. Het totale aantal besmettingen bedraagt nu bijna 3 miljoen. Specialisten waarschuwen dat dit over twee tot vier weken zal resulteren in heel wat sterfgevallen.

Alzheimer

Biogen veert 5,7 procent op. Het biotechbedrijf heeft samen met zijn Japanse partner Eisai een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse geneesmiddelendienst FDA om zijn controversieel Alzheimer middel met prioriteit te bekijken. Het middel in kwestie is aducanumab en zou, als het goedgekeurd wordt, het eerste zijn dat de geheugenverwoestende ziekte afremt.

700 banen

Stevig verlies is er voor Levi Strauss : het aandeel zakt 7,7 procent. De fabrikant van jeans meldde dinsdagavond dat zijn omzet in het tweede kwartaal met 62 procent is gedaald tot 498 miljoen dollar. Dat is een gevolg van zowat tien weken durende lockdown in grote delen van de wereld, waardoor kledingwinkels dicht waren. Een stijging met 25 procent van de onlineverkopen kon dat niet goedmaken.