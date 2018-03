Wall Street: technologievrees rijdt Amazon en Tesla in de prak

Sinds Facebook met het dataschandaal de geest uit de fles haalde, krijgen we al enkele dagen dezelfde kost op ons bord: technologieaandelen duwen de Nasdaq in het rood. De Dow Jones is optimistischer op basis van een sterker dan verwachte economische groei in het laatste kwartaal van 2017.

Na een verlies van 8,2 procent dinsdag, duikt Tesla nu 6 procent lager. De fabrikant van elektrische auto's heeft het lastig naar aanleiding van een dodelijk ongeval vorige vrijdag in de VS waarbij een Tesla betrokken was. Het is onduidelijk of er een gebrek was aan de wagen of dat de chauffeur de automatische piloot had geactiveerd.

Vandaag raakte bekend dat er een onderzoek loopt naar het ongeval. De zogenaamde 'Autopilot'-functie van Tesla is een opstap naar de autonome auto. Die technologie roept steeds meer vragen op. Dagen voor het Teslaongeval was er ook een incident met een autonome Uberwagen. Daar maaide de auto, die autonoom reed, in het donker een voetganger van de weg die vanuit het niks de baan opliep.

Intussen vergroot Moody’s nog de twijfel die rond Tesla hangt. De kredietbeoordelaar heeft de rating van de autobouwer verlaagd van B2 tot B3 met een negatieve outlook. Tesla verbrandt cash aan de lopende band en de productie van Model 3, dat de eerste elektrische auto voor het grote publiek moet worden, komt maar niet op toeren. Moody’s denkt dat Tesla binnenkort meer dan 2 miljard dollar vers kapitaal zal moeten ophalen. Ook de ratings op obligaties van Tesla werden overigens verlaagd.

'Trump haat Amazon'

De Amerikaanse president zou pistes onderzoeken om Amazon aan banden te leggen via de mededingingswetgeving. De nieuwssite axios.com meldt dat Trump 'geobsedeerd' is door Amazon. Zo zou hij het e-commercebedrijf aan een ander taksregime willen onderwerpen. Dat Amazon door grote concurrentie veel kleinhandelaars het leven zuur zou maken, is volgens insiders een doorn in Trumps oog.

In het kielzog van Amazon krijgt ook Netflix klappen. Het wordt immers steeds duidelijker dat de techaandelen aan een realistischere waardering toe zijn. Techaandelen zijn groeiaandelen en noteren dus aan een hoge koers/winst (P/E) omdat beleggers verwachten dat de bedrijven een mooie winstgroei kunnen voorleggen in de toekomst.

Nu blijkt dat reguleringen die toekomstige winst wel eens kunnen fnuiken, sturen beleggers die aandelen lager. Omdat de technologiebedrijven steeds groter werden, kregen ze een steeds groter gewicht in de beursindices. Met als gevolg dat de techaandelen de brede S&P 500 meesleuren in hun val.

Sterke economie

Toch waren er ook positieve geluiden in de VS. De economie in de VS groeide in het laatste kwartaal meer dan verwacht. De geannualiseerde groei klokte op 2,9 procent af, meer dan de verwachte 2,5 procent. Over heel 2017 groeide de Amerikaanse economie aan een tempo van 2,3 procent.

De opwaartse herziening komt door een sterker dan verwachte private consumptie en een mindere afname van de voorraden.