Wall Street tevreden met 'Italian job'

Jamie Dimon, de invloedrijke CEO van grootbank JPMorgan, denkt dat de expansie nog jaren kan duren. 'We zijn nog maar in de zesde inning', klonk het op een beleggersconferentie in New York in honkbaltermen. Voor de niet-ingewijden: een honkbalwedstrijd telt doorgaans negen innings. Voor Dimon is niet de duur van het herstel belangrijk, wel de omvang. Hij stipt aan dat de economie op negen jaar tijd cumulatief met 20 procent gegroeid is, terwijl er vroeger op kortere periodes herstelbewegingen tot 40 procent waren.