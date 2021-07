Wall Street: tienjaarsrente op laagste peil sinds februari

De Amerikaanse tienjaarsrente zakt tot het laagste niveau in meer dan vier maanden. Dat is goed nieuws voor de techindustrie en slecht nieuws voor de banken.

Wall Street is de beursdag goed begonnen. De Dow Jones, Nasdaq en S&P500-index noteren licht hoger. De vrees voor inflatie lijkt te gaan liggen, afgaand op de Amerikaanse tienjaarsrente, die haar laagste punt in maanden bereikt.

Rente

De rente op Amerikaans overheidspapier met een looptijd van tien jaar daalde voor het eerst in meer dan vier maanden onder 1,30 procent. De tienjaarsrente bereikt met 1,2996 procent het laagste peil sinds 19 februari. De rente daalt vandaag verder nadat ze dinsdag al met 8 basispunten was gezakt.

De rente ontspant, nu de vrees voor een oplopende inflatie afkoelt. De markt lijkt ervan uit te gaan dat de snelle economische heropleving in de VS haar limieten heeft bereikt. Tot 12 juli is er een onderbreking in het veilingsschema van de Federal Reserve en wordt geen nieuwe schuld uitgegeven, wat de rente eveneens schijnt te temperen.