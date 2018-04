Wall Street tobt over 'piekwinsten'

Was het eerste kwartaal 'as good as it gets'? Zelfs verbluffend sterke cijfers oogsten op Wall Street slechts een beleefd applausje.

'Zijn we te hard van stapel gelopen?' Dat is zowat de vraag die elke belegger op Wall Street zich tegenwoordig stelt na een verschroeiende rit die de Dow Jones - spijts de recente terugval - sinds de verkiezing van Donald Trump tot president op anderhalf jaar tijd 30 procent hoger bracht.

Beleggers vrezen vooral dat de sterke winstgroei van de voorbije paar jaar op zijn laatste benen loopt. Een vrees die bovenop de sluimerende angst komt dat er stilaan een vervaldatum staat op een economische expansie die in juni negen jaar oud zal zijn, zeker nu de centraal bankiers vastbesloten lijken bij een oplopende inflatie het tijdperk van het goedkope geld af te sluiten.

En woensdag moet Boeing - met een beurskoers van 330 dollar hét absolute zwaargewicht in de koersgewogen Dow Jones - vaststellen dat zelfs verbluffende resultaten zich niet echt in euforie vertalen.

's Werelds grootste vliegtuigbouwer krikte afgelopen kwartaal de omzet een stevige 6,5 procent op tot 23,4 miljard dollar, ruim beter dan verwacht. Die sterke prestatie zette een hefboom op de rendabiliteit, met een winstmarge die van 10 naar 12,3 procent steeg.

Netto ging de winst 57 procent hoger naar 2,48 miljard dollar. Ook de vrije kasstroom verbeterde fors, van 1,6 naar 2,7 miljard dollar. Daarmee lijkt de vliegtuigbouwer de belofte in te lossen om de productie efficiënter aan te pakken en zo de cashflow en uiteindelijk de uitkeringen aan de aandeelhouders te verhogen. Zo slaagde de groep er in de productiekosten voor de 787 Dreamliner, een vliegtuig dat lang notoir veel cash verslond, terug te dringen.

Erg sterke cijfers, die toch maar bescheiden applaus genereren. Het aandeel trekt 3,5 procent hoger naar 341 dollar. Niet voldoende om de Dow Jones uit het rood te houden: minus 0,1 procent naar 24.013 punten.

De reden? Over het eerste kwartaal vertaalde de microblogsite 10 procent meer actieve gebruikers in 21 procent meer omzet. Wall Street vreest echter dat zo'n groei te goed is om te blijven duren.

En dat bevestigt Twitter zelf in zijn persbericht. De omzetgroei versnelde namelijk in de loop van 2017, waardoor er in de tweede helft van 2018 een 'moeilijker' vergelijkingsbasis is en de groeicijfers meer op de - eerdere marge cijfers - van 2016 dan die van 2017 zullen lijken.

Resultaat: het aandeel neemt een duik van 3,6 procent naar 29,30 dollar. Daarbij wel de kanttekening dat het aandeel op een jaar ruim verdubbeld was, waardoor de lat logischerwijs hoger komt te liggen.