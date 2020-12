Wall Street trekt opnieuw op recordjacht

De Britse goedkeuring van het covidvaccin van AstraZeneca lijkt de sfeer te stutten. Nochtans is er ook minder goed nieuws op coronavlak. Het aantal hospitalisaties in de VS ligt op een record en gisteren werd de nieuwe Britse variant waargenomen in Colorado, het eerste Amerikaanse geval.

Het noodtij in de cinemasector werd dit weekend nog eens duidelijk. De grote productie 'Wonder Woman 1984' werd gelanceerd maar bracht slechts 16,7 miljoen dollar in het laatje. In de VS zijn naar schatting slechts 40 procent van de bioscopen geopend met een beperkte capaciteit.