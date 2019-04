Wall Street trekt zich niets aan van jobrapport

De motor achter de rally is wederom de op handen zijnde deal tussen Amerika en China. Woensdag komt de Chinese vicepremier Liu He naar Washington voor verdere besprekingen. Als de gesprekken goed verlopen, kan er mogelijk nog deze maand een handelsakkoord worden getekend. Beide partijen zouden het inmiddels over de hoofdlijnen eens zijn.

De handelshoop overstemt een teleurstellend banencijfer. Het aantal jobs in de Amerikaanse privésector is in maart met 129.000 gestegen, leren cijfers van het sociaal secretariaat ADP. Dit is de kleinste toename sinds eind 2017. Het cijfer is ook een stuk zwakker dan verwacht, omdat economen een groei met 175.000 banen voorspelden. De zwakte is vooral te wijten aan minder jobs in bouwsector en de industrie.