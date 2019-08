Wall Street trekt zich op aan sussende Chinezen

Een dag nadat oplopende handelsangst de Amerikaanse beurzen het grootste dagverlies van het jaar bezorgde, kleurt Wall Street alweer groen. Met dank aan China's stabilisatie van zijn munt én de hoop op extra renteverlagingen in de VS.

Ruim een uur na de openingsbel noteert de S&P500-index op 0,6 procent winst. Gisteren was er nog een verlies van 3 procent, het rapport van een dag waarin de handelsspanningen tussen de VS en China hoog opliepen.

China liet maandag eerst de yuan verzwakken tot voorbij de pscyhologisch belangrijke grens van 7 yuan per dollar, waarna de Amerikaanse president Donald Trump de Chinezen ervan beschuldigde hun munt te manipuleren om Chinese export aantrekkelijker te maken. Na het sluiten van de beurs gisteren brandmerkte het Amerikaanse ministerie van Financiën China ook officieel als 'muntmanipulator'.

Rust

Intussen lijkt de rust tijdelijk teruggekeerd. Daar zorgde de Chinese centrale bank voor, die de munt dinsdag stabiliseerde en bij monde van gouverneur Yi Gang duidelijk maakte dat China niet geïnteresseerd is in een concurrentiële devaluatie. Tegelijk maakte Trumps economisch adviseur, Larry Kudlow, duidelijk dat de president de handelsgesprekken wil verderzetten.

De Amerikaanse aandelenmarkt vindt volgens analisten ook steun in de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) verder in de rente zal moeten knippen om de negatieve impact van de handelsoorlog op te vangen. Volgens de rentemarkt is er intussen 100 procent kans dat de Fed bij zijn volgende vergadering in september de rente verlaagt.

Tech

De techsector hoort bij de grootste winnaars met een stijging van een kleine 1,5 procent. Techbedrijven hebben een relatief grote blootstelling op China en hoorden maandag dan ook bij de grootste verliezers. Vandaag wint Apple zo'n 1,5 procent, na stevige verliezen in de voorgaande drie handelsdagen. Ook de chipsector knoopt weer aan met koerswinsten.

Mastercard wint goed 2 procent. Het kredietkaartenbedrijf haalt de Deense betaalspecialist Nets binnen voor 3,2 miljard dollar (2,85 miljard euro). Met Nets vergroot Mastercard zijn voetafdruk in de markt voor snelle betalingen. Het is de grootste overname ooit voor de Amerikanen, die dit jaar al 1,1 miljard dollar spendeerden aan overnames en strategische investeringen in nieuwe markten en nieuwe vormen van elektronisch betalen.

Allergan

De farmagroep Allergan leed in het tweede kwartaal een nettoverlies van 1,8 miljard dollar, omgerekend 5,37 dollar per aandeel. De maker van onder meer Botox en Restasis zag de omzet licht afnemen van 4,12 naar 4,09 miljard.

Het verlies is vooral te wijten aan een eenmalige belastingtegenvaller van 1,65 miljard dollar. Ook enkele klinische studies liepen vertraging op, waardoor de kosten stegen. De operationele winst per aandeel belandde met 4,38 dollar 3 cent boven de verwachtingen. Het belangrijkste bericht voor de beleggers is evenwel dat Allergan de prognoses voor het hele jaar verhoogt naar een omzet van 15,425 à 15,625 miljard dollar, tegenover een eerdere vork van 15,125 à 15,425 miljard.