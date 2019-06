Wall Street tussen hoop en vrees

De beurzen in New York blijven dicht bij huis. Beleggers kijken vol hoop uit naar de ontmoeting later deze week tussen president Trump en zijn Chinese evenknie Xi. Tegelijk loopt de spanning tussen de VS en Iran op.

De markten staan voor een belangrijke week met een ontmoeting tussen Trump en Xi op de agenda. Mogelijk kunnen de twee presidenten de Amerikaans-Chinese handelsgesprekken weer vlot trekken.

Beleggers houden ook de stijgende spanning tussen de VS en Iran in de gaten. President Trump heeft voor maandag ‘forse bijkomende sancties’ tegen Iran aangekondigd, zonder te specifiëren hoe hij zal toeslaan. Iran liet al weten dat het niet veel erger meer kan worden, dat de VS hun arsenaal maatregelen al hebben uitgeput.

Vorige week presteerden de Amerikaanse beurzen sterk. De Federal Reserve liet aanvoelen dat een renteverlaging – waar president Trump al geruime tijd op aandringt – in de maak is. Vorige donderdag sloot de S&P500 op een nieuwe piek.

Maandag gaat het rustiger toe. Omstreeks 17 uur Belgische tijd gaat de Dow Jones 0,1 procent hoger en noteert de S&P500 vlak. De Nasdaq Composite zakt 0,1 procent.

De farmasector staat onder druk. Bristol-Myers Squibb maakt een duik van 7,5 procent. Het farmaconcern stelt de afronding van de overname van Celgene uit. In plaats van het derde kwartaal zal het nu eind 2019 of begin 2020 worden.

Bristol kondigde in januari aan Celgene over te nemen voor 74 miljard dollar, vooral om zijn positie in kankerbehandelingen te versterken. Als de operatie slaagt, gaat het om de grootste overname ooit in de farmasector. De Amerikaanse concurrentie-autoriteiten doen echter moeilijk. Daarom heeft Bristol nu voorgesteld Otezia, een middel van Celgene om psoriasis te behandelen, van de hand te doen. Celgene verliest 4,8 procent.