Wall Street tussen wal en schip

De Amerikaanse beurzen weten niet goed welke kant uit in afwachting van Trump en het jobrapport.

De wispelturigheid van hun leider slaat over op de Amerikaanse belegger. Na tegenstrijdige berichten over de al dan niet nakende handelsoorlog lijkt de investeerder op Wall street het noorden kwijt. De volgende stappen van president Trump zijn dan ook onvoorspelbaar. Komen de handelstarieven er? Worden de bondgenoten Mexico en Canada ontzien of niet?