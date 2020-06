Wall Street vat moed aan einde superkwartaal

In New York hebben beleggers na een aarzelende start de weg naar boven gevonden. Zo kunnen ze het beste kwartaal in meer dan 20 jaar in schoonheid besluiten.

Het is vandaag de laatste dag van wat wellicht het beste kwartaal voor de S&P500 was sinds 1998. Sinds april is de index zowat 18 procent hersteld dankzij massale stimulus en het versoepelen van de lockdownmaatregelen. Sinds begin dit jaar noteert de index wel nog altijd ongeveer 5 procent lager.

De Amerikaanse beurzen openden licht lager, maar staan na anderhalf uur in de plus. Het nieuwsaanbod is gemengd. In Californië en Texas werd maandag een recordaantal nieuwe coronabesmettingen geregistreerd en de spanningen tussen de VS en China kunnen weer oplopen nu de Chinese president Xi de wet heeft ondertekend waardoor in Hongkong een nieuwe veiligheidswet van kracht wordt. De VS kondigden alvast aan hard te zullen optreden en de speciale handelsprivileges voor Hongkong terug te schroeven. Fed-voorzitter Jerome Powell brengt ook verslag uit in het Huis van Afgevaardigden.