Wall Street veert op

De drie grote indexen van Wall Street veren dinsdag op nadat de Dow Jones maandag de grootste duik sinds oktober genomen had . De Dow Jones wint 1,4 procent. De Nasdaq gaat er 0,7 procent op vooruit. En de S&P-500 noteert 1,1 procent hoger. Naast de beurzen toont ook de huizenmarkt een teken van herstel.

Huizenmarkt

In juni begon in de Verenigde Staten (op jaarbasis) de bouw van 1,64 miljoen nieuwe gezinswoningen. Dat zijn er 6,3 procent meer dan in mei (herzien cijfer) en ook meer dan verwacht: economen rekenden slechts op 1,59 miljoen.