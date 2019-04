Wall Street vermindert vaart

De Amerikaanse beurzen leveren dinsdag wat in na een aantal mooie plussen de afgelopen handelsdagen. Beleggers kijken vooral naar de handelsbesprekingen tussen de VS en China. Aanstaande woensdag zal de Chinese vicepremier Liu He in Washington zijn om het handelsoverleg voort te zetten. De Wereld Handels Organisatie (WHO) zet alvast de schaar in de groeiverwachting voor de wereldhandel. De WTO wijst daarbij expliciet op het negatieve effect dat de handelsspanningen hebben op de internationale handel.