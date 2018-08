Wall Street viert langste stierenmarkt met nieuw record

De stierenmarkt begon in de nasleep van de financiële crisis toen de index op 6 maart 2009 een dal van 666 punten bereikte. Sindsdien is de index verviervoudigd in waarde zonder een correctie van meer dan 20 procent.

De aandelenboom wordt gedreven door vertrouwen in de Amerikaanse economie en door de stijgende bedrijfswinsten die gedopeerd worden door de belastingverlaging die president Donald Trump doorvoerde. De vorige recordhouder was de stierenmarkt die eindigde met de dotcombubbel in maart 2000. Over een periode van 3.452 dagen steeg de S&P toen met 417 procent.