Wall Street: voedingsreuzen rekenen hogere kosten vlotjes door

Voor de superbelegger Warren Buffett is het een van de belangrijkste afwegingen in zijn investeringsbeslissingen: prijszettingsmacht. Kraft Heinz toont donderdag dat het zijn grootaandeelhouder daarin niet teleurstelt. De voedingsreus kan de stijging van de prijzen voor voedingsgrondstoffen vlot doorrekenen aan klanten. Op basis van een sterkere prijszetting voor sauzen en voorverpakte maaltijden verhoogt het bedrijf uit Chicago zijn winstverwachting voor dit jaar.

De megamerken zijn veel immuner voor grondstofschommelingen dan kleine spelers, bewijst ook Coca-Cola . De drankenreus kon in reactie op de hogere grondstoffenprijzen eveneens zijn prijzen opvoeren. Hij merkt daarnaast een toegenomen 'on-the-go'-consumptie, die uitmondde in een hoger dan verwachte winst en omzet. De winst per aandeel kwam voor het kwartaal dat eindigde op 1 oktober uit op 2,5 miljard dollar of 57 cent per aandeel. Dat is bijna de helft meer dan vorig jaar. De omzet ging 16 procent hoger naar 10,04 miljard dollar, comfortabel boven de verwachtingen van analisten (9,75 miljard).