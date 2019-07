Wall Street: voetangels in het verschiet?

De Dow Jones-index ging gisteravond voor het eerst in de geschiedenis door de grens van 27.000 punten. Vandaag gaat de recordjacht verder. De Dow Jones koerst vlot 0,5 procent hoger naar 27.088 punten.

De Amerikaanse beurzen pieken naar nieuwe records na niet mis te verstane hints van Fed-voorzitter Jerome Powell op een renteknip eind juli. Maar het monopolie van de Fed op het beleggerssentiment loopt op zijn einde. Volgende week gaat in de Verenigde Staten het resultatenseizoen van start en zullen beleggers de huidige koersen kunnen afmeten aan de bedrijfswinsten. En die kunnen de hoerastemming drukken.

Resultatenseizoen

De verwachting is dat de wereldwijde groeivertraging en een sterke dollar de Amerikaanse exportbedrijven parten zullen spelen. De aanhoudende handelsspanningen met China wegen bovendien op het investeringsklimaat en drukken de verkoop bij technologie- en industriebedrijven. De algemene voorspelling van analisten is dat bedrijven uit de Amerikaanse sterrenkorf S&P 500 gemiddeld 2,4 procent van hun nettowinst zullen prijsgeven.

Blackrock

Traditioneel zijn eerst de financiële bedrijven aan de beurt, met op maandag en dinsdag resultaten van onder meer Citigroup, JP Morgan en Goldman Sachs. Later op de week komen ook Netflix en Microsoft met cijfers. De meeste inzichten vergaren beleggers vermoedelijk vrijdag bij de resultaten van ’s werelds grootste geldbeheerder Blackrock. CEO Larry Fink staat bekend om zijn profetische voorspellingen over de conjunctuur en het beursklimaat. Allicht zal hij ook over het Fed-beleid een boompje opzetten.