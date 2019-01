Wall Street voorzichtig uit de startblokken

De Amerikaanse beurzen openen gemengd. Beleggers wachten de kwartaalcijfers van Apple nabeurs af.

De Amerikaanse beurzen zijn gemengd begonnen. De S&P 500 en de Dow Jones staan om 16u05 op een winst van 0,1 procent, terwijl de Nasdaq met 0,2 procent omlaag gaat.

Beleggers kijken met name uit naar Apple die dinsdag rond 22u30 Belgische tijd de cijfers over het afgelopen kwartaal bekend maakt. Voorbeurs kwamen er mindere goden met cijfers aan bod.

Harley Davidson stelde analisten teleur met zijn kwartaalcijfers. Analisten hadden een winst per aandeel van 0,28 dollar verwacht, maar het bedrijf kon slechts 0,17 dollar leveren. De motorproducent heeft last van de veranderende demografie in Amerika. De doelgroep van het bedrijf begint oud te worden en het bedrijf is niet goed in staat om jonge motorrijders voor zich te winnen.

Het bedrijf 3M kwam met goede cijfers. De winst per aandeel bedroeg het afgelopen kwartaal 2,31 dollar per aandeel. Dit overtrof de verwachten van analisten die een bedrag van 2,28 dollar hadden verwacht. Ook de verkopen van 7,95 miljard dollar versloegen de verwachtingen van analisten. 3M is een goede barometer voor de Amerikaanse economie als verkoper van allerlei goederen en diensten, van post-it's tot vliegtuigmotoren.