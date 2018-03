Wall Street werkt verlies bijna weg

In vergelijking met Europa wist Wall Street het verlies tot een minimum te beperken. De reden? De dollar die zijn neerwaartse rit vlotjes hervat.

Terwijl de Europese beurzen uit vrees voor een handelsoorlog stevig lager doken, kon Wall Street de schade beperken. De Dow Jones sloot 0,3 procent lager op 24.537 punten, Nasdaq koerste onder aanvoering van de biotechsector zelfs 0,8 procent hoger.

Een belangrijke factor bij de relatief goede prestatie is de zwakke dollar. De euro noteert nu boven 1,23 dollar, dik een cent boven de minder dan 1,22 dollar woensdagavond. Toen was de 'greenback' nog aan het overeind krabbelen. Beleggers schatten de kans dat de Federal Reserve sneller en meer de rente zal verhogen om de economie voor oververhitting te behoeden steeds groter in, wat op zich de dollar aantrekkelijker maakt.

Maar toen kwam president Trump met zijn invoertarieven op staal en aluminium. 'De geschiedenis leert dat een protectionistisch Amerika slecht nieuws is voor de dollar, aangezien dat voor de rest van de wereld een 'Sell America' signaal is', zegt ING-valutastrateeg Viraj Patel.

Op korte termijn is zo'n zwakke dollar echter goed nieuws voor Amerikaanse multinationals, die hun buitenlandse inkomsten omgerekend naar een tuimelende dollar fors zien toenemen. Toch is ook hier het devies 'careful what you wish for' van toepassing.

Modelvoorbeeld is Boeing, het ultieme 'Trump-aandeel'. Sinds de verkiezing in november 2016 zag de vliegtuigbouwer zijn aandeel bijna 150 procent stijgen, aangezien beleggers een voor Boeing op veel vlakken - fiscaal, regelgevend - gunstig politiek klimaat in de koers verrekenden.