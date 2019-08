Wall Street: zalvende Trump zet beurzen hoger

Na de escalatie in de Amerikaans-Chinese handelsoorlog van eind vorig week probeert president Trump de gemoederen te bedaren. Wall Street gaat matig hoger.

Vrijdag kondigde Peking aan importtarieven in te stellen op nog eens 75 miljard dollar aan Amerikaanse goederen, als reactie op de Amerikaanse heffingen op 300 miljard dollar aan Chinese producten die op 1 september ingaan. Waarop president Trump onmiddellijk met bijkomende handelstarieven kwam aandraven. De beurzen reageerden verschrikt op het over-en -weergeroep en de Dow Jones verloor 2,4 procent.

Trump zat in het weekend in Biarritz voor de G7-top en dat heeft hem blijkbaar gekalmeerd. Volgens de president kregen de Verenigde Staten twee telefoontjes uit China om de handelsgesprekken te hervatten. Een initiatief dat Trump toejuicht. Of het verhaal van de Chinese telefoontjes klopt, is voorlopig onduidelijk, maar de herwonnen handelshoop doet de beurzen wel goed.

Omstreeks 16.30 uur wint de Dow Jones 0,5 procent en de S&P500 eveneens 0,5 procent. De Nasdaq Composite schrijft ook 0,5 procent bij.

Bedrijven die sterk afhankelijk zijn van de handel met China, zitten in de lift. Apple, dat zijn producten grotendeels in China laat maken, stijgt 1,3 procent. China is de voornaamste klant van Boeing en het aandeel van de vliegtuigconstructuur gaat 0,8 procent hoger.

In de farmasector blinken Celgene en Bristol-Myers Squibb (BMS) uit. Celgene verkoopt zijn psoriasismiddel Otezla aan Amgen voor 13,4 miljard dollar. Otezla is de enige orale, niet-biologische behandeling van psoriasis en psoriatische artritis die op de markt is. Het patent op het middel loopt nog tot 2028 in de VS. Otezla vormt volgens Amgen een mooie aanvulling op zijn portefeuille. Het aandeel Amgen wint 1,6 procent.

Veel forser is de koersreactie bij Celgene (+3,1%) en Bristol-Myers Squibb (+3%). De verkoop van Otezla vindt immers plaats in het kader van de geplande fusie tussen beide reuzen. Ze hopen hiermee groen licht te krijgen van de Amerikaanse mededingingsautoriteiten voor hun beoogd samengaan. Het gaat om een operatie ter waarde van 74 miljard dollar waarbij Celgene feitelijk wordt ingelijfd door BMS.