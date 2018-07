Wall Street zet zorgen weer even opzij

Oplopende inflatie voedt op Wall Street veeleer het optimisme over de economie, dan dat ze de zorgen over de stijgende rente aanwakkert.

Ook het bericht dat de Amerikaanse inflatie met 2,9 procent naar het hoogste peil in zes jaar is gestegen, lijkt vooral het optimisme over de economie te voeden. 'De economie groeit tegen een tempo van 4 procent, de inflatie nadert snel 3 procent en de arbeidsmarkt is in vijftig jaar niet meer zo sterk geweest. Bijgevolg kan de Federal Reserve alle zorgen over de handel ten spijt de rente blijven optrekken', concludeert ING-econoom James Knightley.