Wall Street ziet kans op coronasteun stijgen na slecht jobcijfer

De Amerikaanse beurzen interpreteren een slecht banencijfer positief. De sputterende arbeidsmarkt kan Democraten en Republikeinen verenigen rond een groot pakket met economische steunmaatregelen.

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine winsten van start gegaan. Beleggers buigen zich over het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat veel zwakker uitviel dan verwacht.

Volgens het ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 245.000 banen bij, ruim de helft minder dan de 610.000 banen die erbij kwamen in oktober. Daarmee is de groei van de werkgelegenheid gedaald naar het laagste niveau in zes maanden en is nu al vijf maanden op rij sprake van een afzwakkende banengroei. Door het almaar stijgende aantal coronabesmettingen en nieuwe lockdowns zijn werkgevers terughoudender geworden bij het aannemen van personeel.

Stimulushoop

De kans op een steunpakket ter waarde van 908 miljard dollar lijkt toe te nemen. Hooggeplaatste Republikeinen in het Congres lijken meer open staan voor voorstellen van de Democraten om tot een zogenaamde 'bipartisan' deal te komen. Mogelijk kan voor het einde van het jaar een overeenkomst worden gesloten in Washington na maandenlang politiek getouwtrek over het steunpakket. In de VS is het aantal besmettingen met corona inmiddels naar een record gestegen in de afgelopen 24 uur, met meer dan 210.000 gevallen.

Aandelen in de kijker

Moderna start de beursdag met winst. De vaccinontwikkelaar levert voor het einde van het jaar nog 20 miljoen coronavaccins aan de VS. In het eerste kwartaal van volgend jaar komen daar nog 85 miljoen tot 100 miljoen doses bij. De rest van de wereld krijgt begin 2021 zo'n 15 miljoen tot 25 miljoen doses. Die worden in Zwitserland geproduceerd.

Op het vlak van de bedrijfsresultaten is er aandacht voor onder meer het technologiebedrijf DocuSign, waarmee elektronische handtekeningen kunnen worden gezet, de vuurwapenfabrikant Smith & Wesson Brands, de cosmeticaverkoper Ulta Beauty en de aanbieder van cloudsoftware Cloudera.

Oliebedrijven