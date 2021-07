Wall street: inflatie versus resultatenseizoen

De Amerikaanse inflatie steeg in juni meer dan verwacht. JPMorgan Chase en Goldman Sachs overtroffen dan weer alle verwachtingen met hun resultaten.

Het is een dag met twee gezichten op Wall Street. Aan de ene kant is het resultatenseizoen positief ingezet. Kleppers als PepsiCo , Goldman Sachs en JPMorgan Chase overtroffen de voorspellingen van analisten met hun resultaten voor het tweede kwartaal. Aan de andere kant steeg de inflatie in juni sneller dan verwacht tot 5,4 procent.

De indexen reageren uiteenlopend om 17 uur onze tijd. De Dow Jones zakt bijna 0,2 procent. De Nasdaq stijgt meer dan 0,3 procent. De S&P-500 stijgt bijna 0,1 procent.

Resultatenseizoen

De verwachtingen zijn hooggespannen voor de kwartaalwinstrapporten die de komende weken gepubliceerd worden. De consensus rekent op een winstgroei van 64 procent jaar-op-jaar voor het kwartaal, volgens FactSet. Dat zou de grootste winststijging zijn sinds 2009, toen ook niet toevallig net na een crisis.

De grootbanken stellen alvast niet teleur. JPMorgan Chase opent als eerste de boeken van het tweede kwartaal en dat was zoals verwacht meer dan prima. De nettowinst groeide met 155 procent tot 11,9 miljard dollar, goed voor een winst van 3,78 dollar per aandeel. Analisten hadden gemiddeld op slechts 3,21 dollar per aandeel gerekend.

De winst werd vooral gestuwd door de bruisende kapitaalmarkten - waar de zakenbankiers van JPMorgan fusies, overnames en beursintroducties begeleiden - en de lager dan verwachte kredietverliezen. De bank had bij het uitbreken van de pandemie een stevige buffer opzijgezet om kredietverliezen op te vangen, maar dankzij de genereuze overheidssteun voor de economie kan JPMorgan nu een deel van die voorzieningen terugnemen.

Niet alleen JPMorgan trapt het cijferseizoen met een knaller af. Beurshuis Goldman Sachs verpulvert met zowel inkomsten als nettowinsten royaal de verwachtingen, mede dankzij de boomende markt voor beursintroducties. De inkomsten per aandeel van 15,02 dollar per aandeel zijn ruim meer dan de voorspelde 10,24 dollar. De omzet van 15,39 miljard dollar is ook flinker dan de 12,17 miljard dollar die analisten voorzien had.

Inflatie

De Amerikaanse inflatie versnelde nog in juni, leren data van het Amerikaanse ministerie van Arbeid. De inflatie kwam vorige maand uit op 5,4 procent tegenover vorig jaar, de grootste toename sinds augustus 2008. De opstoot is ook merkelijk groter dan de consensusvoorspelling van 4,9 procent.

Zelfs exclusief voeding en energie steeg de zogenaamde kerninflatie tot 4,5 procent, het hoogste peil sinds ... 1991.