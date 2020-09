Wallenberg-vehikel EQT zet zich ook op Belgische kaart

EQT is aandeelhouder van Desotec uit Roeselare, dat mobiele filtratiefilters uit koolstof maakt. CEO Mario Hertegonne zette het voorbije decennium een groei van gemiddeld 16 procent per jaar neer.

Met een koersstijging van 51 procent dit jaar is EQT een van de sterren van de beurs van Stockholm. Het investeringsvehikel van de Zweedse familie Wallenberg duikt steeds meer op in ons land.

EQT is voor veel beleggers een grote onbekende, maar het bedrijf zet zich snel op de kaart. De investeerder in private equity, niet-genoteerde bedrijven, noteert net geen jaar op de beurs. Intussen dook EQT meermaals op in de Belgische pers. Samen met de Brusselse holding GBL en de Spaanse holding Alba haalde EQT Parques Reunidos van de beurs, de pretparkengroep die eigenaar is van Bobbejaanland in Lichtaart. Dinsdag kondigde EQT de overname aan van de Franse rusthuisuitbater Colisée. Daardoor komen de 157 zorgsites van diens Belgische dochter Armonea bij de Zweden terecht.

15,3 miljard beurswaarde Met een beurswaarde van 15,3 miljard euro is EQT een van de grootste genoteerde private-equityspelers in Europa.

EQT telt ruim 100 participaties. Ook Desotec uit Roeselare, dat mobiele industriële filtratiefilters uit koolstof maakt, zit in de portefeuille. Met 700 werknemers, 17 kantoren over heel de wereld en 36,5 miljard euro onder beheer zit EQT bij de grootste private-equityspelers in Europa. De marktwaarde bedraagt 15,3 miljard euro. Ter vergelijking: het Belgische Gimv is op de beurs 1,2 miljard waard. Door de coronacrisis daalde de brutobedrijfswinst in het eerste halfjaar met 40 procent, maar de waarde van de portefeuille hield goed stand.

Reële activa

EQT deelt zijn portefeuille in twee segmenten op. Zestig procent bestaat uit niet-genoteerde bedrijven, de rest uit wat de groep ‘reële activa’ noemt. Dat zijn gebouwen of belangen in infrastructuur die hun waarde kunnen behouden en minder onderhevig zijn aan beursschommelingen. Er is nog een kleine kredietportefeuille. EQT onderhandelt om die aan Bridgepoint te verkopen. Daarnaast geeft EQT advies en beheert het activa voor andere fondsen.

Hoewel EQT nog geen jaar op Nasdaq Stockholm noteert, bestaat het bedrijf al 25 jaar. Het werd in 1994 opgericht door de genoteerde Wallenberg-holding Investor, de bank SEB (gecontroleerd door Investor) en de Amerikaanse private-equitygroep AEA, die centen van de schatrijke families Rockefeller, Mellon en Harriman beheert.

Niet in de hoogste schuif