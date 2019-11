Wallonië spijst de kas van biotechbedrijf Celyad

Het Waals-Brabantse Celyad ontvangt 8,5 miljoen euro steun van de Waalse overheid, om het onderzoek naar kankerbehandelingen een duw in de rug te geven.

Celyad werkt aan een CAR-T-celtherapie om allerhande kankertypes waaronder leukemie en darmkanker aan te pakken. Bij zo'n behandeling worden immuuncellen gemanipuleerd en terug in het lichaam gespoten, zodat ze de kankercellen in het lichaam opsporen en te lijf gaan.

Voor Celyad is de financiële steun welkom. De groep moest recent tegen bodemkoersen vers geld (20 miljoen euro aan 9,08 euro per aandeel) ophalen. Voor die injectie dreigde Celyad tegen 2020 tegen een lege kas aan te kijken. Geen comfortabele situatie voor een biotechbedrijf met zware onderzoeksuitgaven en nog geen medicijnen op de markt. Over de eerste jaarhelft verbruikte Celyad 16 miljoen euro cash.