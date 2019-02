Walmart verrast met spetterende cijfers

Walmart kwam eerder vandaag met spetterende cijfers . Het bedrijf wist de analistenverwachtingen te verpulveren door een winst per aandeel van 1,41 dollar neer te zetten. Analisten rekenden op een winst van 1,33 dollar per aandeel. En dat was niet het enige curieuze feit dat Walmart kon voorleggen. Zo bleek het bedrijf te hebben geprofiteerd van de government shutdown. Door de gedeeltelijke sluiting van de overheid werden voedselbonnen eerder dan gebruikelijk uitgedeeld, zodat de verkopen nog een eindejaarssprintje konden trekken.

Electronic Arts staat 3,9 procent lager doordat er twijfels ontstaan zijn over het snel aan populariteit winnende spel Apex Legends. Het schietspel heeft in de eerste week van zijn bestaan maar liefst 25 miljoen gebruikers aan zich weten te binden. Daarmee is Apex Legends het beste antigif dat EA tot nu toe heeft geproduceerd tegen het razendpopulaire schietspel Fortnite van concurrent Epic Games. De succesvolle release 10 dagen geleden leidde tot een koersstijging van 27 procent. Maar analisten twijfelen er aan of het spel net zo groot kan worden als Fortnite.