Walmart zakt na sombere prognose

Wall Street staat in het rood. Walmart stelt teleur met zijn verwachtingen. Palantir beleeft een speciale dag.

De Amerikaanse beurzen gaan lager nu beleggers zich zorgen maken over de snel oplopende Amerikaanse tienjaarsrente. De rente is in de afgelopen weken gestegen door toenemende zorgen over inflatie. Beleggers zijn bang dat het stimulusplan van de Amerikaanse president Joe Biden de economie zal oververhitten.

De Dow Jones zakt rond 18.00 uur met 0,8 procent.

Walmart

De supermarktketen Walmart zakt met ruim 5 procent. Het bedrijf kwam met kwartaalresultaten en met vooruitzichten. De onderneming waarschuwt dat de verkopen dit jaar zullen normaliseren. Daarnaast ziet het de winst per aandeel dit jaar dalen.

De omzet steeg met 8,6 procent en de inkomsten uit e-commerce stegen zelfs met 69 procent. De winst per aandeel kwam uit op 1,39 dollar. Walmart kon profiteren van de pandemie, omdat Amerikanen meer boodschappen kochten. Daarnaast kreeg het een boost in het laatste kwartaal van het jaar omdat veel Amerikanen hun stimuluschecks in de winkels van Walmart besteedden. Maar de coronacrisis heeft er ook voor gezorgd dat de kosten van de supermarktketen flink stegen.

Palantir