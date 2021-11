Wanneer mag Brussel een beursrecord vieren?

Na de Nederlanders konden ook de Fransen afgelopen week uitpakken met een record voor hun beursindex. Tenzij er een riant bod op Argenx komt, is voor de Bel20-belegger geduld de boodschap.

De Amerikaanse en Europese beurzen zijn op recordjacht. Beleggers zijn goedgemutst met dank aan het economisch herstel en de beter dan verwachte bedrijfsresultaten in het derde kwartaal. Bovendien blijft de rente - vooral in Europa - bijzonder laag, waardoor beleggers weinig alternatieven zien voor aandelen.

Maandag kon de Franse CAC40-index het record van september 2000 overschrijden. Een beetje vergelijkbaar met de Amsterdamse AEX, die dit voorjaar het 20 jaar oude record sloopte. Beide beursbarometers tikten in september 2000 een record aan met dank aan hun toen hoogvliegende telecomoperatoren: France Telecom (nu Orange) voor de CAC, KPN voor de AEX. 21 jaar later blijft van die sterrenstatus van de telecommers weinig over: Orange noteert 92,5 procent (!) onder de piek van toen (zie grafiek). Ook KPN is een schim van zijn vroegere zelf.

Maar beide sterrenkorven hebben nu een andere V12 onder de motorkap: in Amsterdam is dat ASML, de wereldmarktleider in even complexe als cruciale machines voor chipassemblage. En in Parijs is dat LVMH, vooral dankzij het vlaggenschip Louis Vuitton de wereldmarktleider in luxe. Dat aandeel is sinds het najaar van 2000 ruim maal 8,5 gegaan. Zo'n V12 heeft de Brusselse Bel20 niet, waardoor die korf nog altijd 8 procent onder de piek van mei 2007 - 4.757 punten - noteert.

Lees Meer Het eerste Parijse beursrecord in 21 jaar: een grote luxe

De Bel20 moet in tegenstelling tot de AEX en de CAC40 geen dotcombubbel, maar een kredietcrisis verteren. De implosie van Fortis en Dexia bracht de beursindex grote schade toe. De Bel20 is daar trouwens niet alleen in.

Brussel als middenmotor

Zoals vaak is België ook in beurzenland een middenmoter in Europa. Enerzijds zijn er de recordniveaus bij de noorder- en zuiderbuur, maar ook in Duitsland, Polen en de Scandinavische landen. Anderzijds zijn er nog een pak beurzen in vooral zuiderse landen die nog veel verder staan van een beursrecord. De beurzen van Madrid en Lissabon noteren ruim 40 procent onder de piek van 2008. In Milaan dateert de beurspiek van 2000. De MIB-index bengelt daar nog 45 procent onder. Het toppunt van beursellende is de beurs van Griekenland, die nog altijd 85 procent onder de piek van 2000 noteert. Griekenland ging de facto bankroet tijdens de schuldencrisis van 2011.

Het toppunt van beursellende is de beurs van Griekenland, die nog altijd 85 procent onder de piek van 2000 noteert.

Het zit de Bel20 ook niet mee. Bij de jaarlijkse herschikking in maart namen Elia en Melexis de plek in van Barco en ING. De beste prestatie sinds die reshuffle: ING met een sprong van 28 procent. Omdat ING een zwaargewicht was, zou de afstand tot het Bel20-record zonder die exit nog maar de helft zo groot zijn. Euronext Brussel nam na enkele jaren afscheid van ING omdat de bank na enkele saneringen 'te weinig Belgisch was'.

Tegenvaller

Hoe snel mogen we de champagneflessen ontkurken voor een nieuw beursrecord? Niet zo snel, leren de simulaties. Vooreerst moeten we rekening houden met een kleine tegenvaller. Op 15 november knipt KBC een dubbele coupon van 3 euro bruto, omdat de Europese dividendbeperkingen zijn weggevallen. Goed voor de KBC-aandeelhouder die zijn rekening op 17 november flink gespijsd ziet. Maar omdat de Bel20 een prijsindex is, zal de dividendknip de index opnieuw een halve procent achteruit duwen. Goed dat dat andere zwaargewicht AB InBev het geld op zak houdt (om de schulden te beperken).

De grote impact van de KBC-coupon heeft te maken met het gewicht van de bank-verzekeraar in de Bel20. Bij de jaarlijkse herschikking krijgen de zwaargewichten KBC, Argenx en AB InBev het maximumgewicht van 12 procent. Dat gewicht evolueert vervolgens met de koersevolutie. KBC won dit jaar al 46 procent dankzij onder meer gouden zaken in Tsjechië, waardoor het gewicht in de Bel20 is gestegen naar 13,5 procent. Dat is ruim boven het gewicht van Argenx (10,7%) en AB InBev (10,2%).

Mocht elk Bel20-aandeel tegen het gemiddelde koersdoel van de analisten noteren, dan zit de Brusselse sterindex nog altijd 2 procent onder de piek.

Als we de analisten mogen geloven, zal het nog meer dan een jaar duren voordat de Bel20 een recordpeil bereikt. Ze stellen immers een koersdoel op twaalf maanden voorop. Mocht elk Bel20-aandeel tegen het gemiddelde koersdoel noteren, dan zit de Brusselse sterindex over een jaar op 4.665 punten, nog altijd 2 procent onder de piek.

Na de Bel20-rally van 21 procent sinds begin dit jaar komt niet meer elk koersdoel boven de beurskoers uit. Afgaand op het gemiddelde koersdoel zien de analisten KBC zelfs met 7 procent terugvallen, Melexis met 10 procent en Sofina met 12 procent. Het meeste opwaarts potentieel zien ze bij Solvay (+20%), AB InBev (+25%) en Telenet (+36%). Maar wat met Telenet gebeurt, heeft door zijn lage indexgewicht bijzonder weinig impact op de Bel20. Telenet moet 13 procent stijgen om de impact te hebben van een KBC dat een spurtje van amper 1 procent trekt.

Drietrapsraket

Sommige beleggers denken dat de Bel20 op 17 december het record kan breken. Dan spreekt de Amerikaanse FDA, de poortwachter tot de cruciale Amerikaanse geneesmiddelenmarkt, zich uit over Argenx' potentiële goudhaantje efgartigimod als behandeling voor de zeldzame spierziekte myasthenia gravis (MG). Maar zelfs als we rekening houden met een koerssprong van 26 procent - conform het meest optimistische koersdoel van 357 euro van het beurshuis Cowen - dan nog zal de Bel20 5 procent onder de piek noteren.

Een bod van big pharma op Argenx na uitstekend FDA-nieuws tegen 535 euro per aandeel zou volgens onze berekening het Bel20-record doen sneuvelen.

De Belgische sterrenkorf heeft voor een nieuw record een drietrapsraket bij de zwaargewichten nodig. Bij uitstekend FDA-nieuws voor Argenx, een blijvend vlammende KBC en een AB InBev dat eindelijk ontdooit, komt het record wel in zicht. Maar het zal tijd vergen.