Wapenaandelen schieten hoger door sociale onrust

Wall Street beweegt zijwaarts door sociale onrusten in de VS. De wapenwinkels knallen er juist door omhoog.

Amerikaanse beleggers zijn wat minder positief dan hun Europese collega's door sociale onrusten in de VS. Zowel gekleurde als niet-gekleurde Amerikanen gingen de afgelopen dagen de straat op om te protesteren tegen het racistische geweld van sommige Amerikaanse politieagenten. Sommige relschoppers gebruiken de demonstraties om hun woede bot te vieren op de straten.

Daarbij komt dat de Amerikaanse president Donald Trump vooral in de afgelopen dagen meer olie op het vuur gooide met onhandige tweets:

Inmiddels doet Trump wel iets meer zijn best om de gemoederen te bedaren door te zeggen dat hij ook de president is van de vreedzame protestanten. Maar ook in zijn laatste speech benadrukt hij vooral het geweld van demonstranten en lijkt hij een voor een agressieve aanpak te opteren:

De Dow Jones wint rond 17u15 0,4 procent, terwijl de S&P500 ter plaatse trappelt en de Nasdaq met 0,6 procent in rood staat.

Wapens

De sociale onrust (zie post ) in de VS is goed voor Amerikaanse wapenbedrijven. Zo schiet American Outdoor Brands 13,5 procent hoger en knalt Sturm Ruger 6 procent hoger. Beleggers verwachten dat de onrust Amerikanen naar de wapenwinkels zal leiden, zodat ze hun gezin kunnen verdedigen tegen mogelijk gespuis in de straten.

Het is overigens een goed jaar voor de wapenfabrikanten, want zowel American Outdoor als Sturm Ruger staan dit jaar al op een winst van meer dan 50 procent. Een groot deel van die winst is te danken aan het coronavirus. De vraag naar wapens is sinds de opkomst van het virus en de quarantainemaatregelen sterk gestegen. Amerikanen wilden zichzelf verdedigen te midden van de maatregelen en de dreigende tekorten van voedsel en toiletpapier.

Oliewaarden

De oliesector doet het goed op Wall Street dankzij de opwaartse beweging in de olieprijs. De prijs voor een vat Amerikaanse WTI-olie stijgt vandaag met 1,7 procent tot 36,04 dollar. De klim volgt op de melding van het persbureau Bloomberg dat er een vervroegde vergadering van de OPEC+ komt rond 4 juni, overmorgen dus. Saudi-Arabië is voorstander van een verlenging van de productiebeperkingen met één à drie maanden. De vraag is of Rusland het daarmee eens zal zijn. Het land liet al weten voorstander te zijn van een kleinere productiebeperking vanaf volgende maand, zoals gepland.

Daarnaast krijgt de olieprijs steun van de positieve ontwikkelingen rond het coronavirus. Wereldwijd schroeven landen in rap tempo hun quarantainemaatregelen terug, terwijl er geen stijging in het aantal nieuwe besmettingen wordt waargenomen. Dat verstevigt de hoop dat de economieën wereldwijd spoedig weer richting 'normale activiteit' gaan.