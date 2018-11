Warren Buffett koopt eigen aandelen in

Deze zeldzaamheid wijst erop dat de miljardair en Berkshire Hathaway geen grote overnames meer in het vizier hebben en dat ze geen waar meer voor hun geld denken te krijgen.

Investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway kocht het voorbije kwartaal voor het eerst in meer dan zes jaar nog eens eigen aandelen in. Het trok daar 928 miljoen dollar voor uit. Het is een uiterst zeldzame zet van beursgoeroe Warren Buffett, die de beschikbare cash in principe liever investeert in de uitbouw van zijn imperium.

De u-bocht is een duidelijk teken dat hij voor grote overnames nog even de kat uit de boom kijkt en dat Berkshire oordeelt dat er momenteel geen koopjes meer te doen zijn. De laatste grote deal van Berkshire dateert intussen al van 2016 toen het 32 miljard dollar betaalde voor Precision Castparts.

Niet dat er nu geen geld is om de overnametoer op te gaan. Integendeel. De bedrijven in portefeuille draaien zo goed dat de cashpositie van de holding aandikte tot boven 100 miljard dollar.

Winstverdubbeling

Berkshire Hathawa zag de operationele winst het afgelopen kwartaal verdubbelen tot 6,9 miljard dollar. Een verrassing van formaat. Analisten hadden slechts op een winst van 6,1 miljard dollar gerekend. De groei kwam er onder andere dankzij sterke prestaties van de verzekeringsactiviteiten. Vorig jaar stond dia tak van Berkshire nog zwaar onder druk door grote schadevergoedingen als gevolg van orkanen in de VS en een aardbeving in Mexico.