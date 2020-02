Wat als een zwarte zwaan de koersen bloedrood kleurt?

Door het coronavirus lopen de beurzen zelden geziene averij op. De Bel20 dook in 9 dagen 17 procent lager. Wat doet u best in deze stormachtige tijden?

De snelle verspreiding van het coronavirus treft de markten als een zwarte zwaan, een evenement dat niemand kon zien aankomen met amper een referentiekader over hoe we erop moeten reageren. De term werd gepopulariseerd door professor Nassim Nicholas Taleb in zijn gelijknamige boek ‘The Black Swan’. Tot er exemplaren in Australië werden ontdekt, dachten de Europeanen dat alle zwanen wit waren.

‘De metafoor dient niet om de ernst van de crisis te omschrijven, maar om zijn unieke natuur weer te geven, waardoor parallellen met vorige crisissen en het gebruik van normale statistieken nutteloos zijn om aan risicomanagement voor je portefeuille te doen’, stelt Didier Saint-Georges, algemeen directeur van de vermogensbeheerder Carmignac. ‘Niemand kan de toekomstige ontwikkelingen door dit virus met enige nauwkeurigheid voorspellen. Daarmee is deze schok gelijkaardig aan andere plotse schokken, zoals de terreuraanslagen in 2001, het SARS-virus in 2003 of het ongeluk in de kerncentrale van Fukushima in 2011. In al die gevallen werd het gros van de schade op de markten en de economie niet gecreëerd door de oorspronkelijke gebeurtenissen, maar door de reacties erop. Door de pogingen om de impact van de gebeurtenissen te beperken neemt de vraag bij consumenten af en komt de bevoorradingsketen onder druk te staan. Maar vooral ondermijnt de angst het vertrouwen en leidt hij tot een afkeer voor risicovolle activa.’

Dat het virus een zware rem zet op de wereldwijde economie staat vast. In China komt het economische leven weer langzaam op gang, maar veel fabrieken, musea, bioscopen, restaurants en winkels blijven er gesloten. Ook in Noord-Italië, waar het virus zich de voorbije week snel verspreidde, ligt de economie deels plat. In Milaan en Venetië zijn de pleinen verlaten, de restaurants en hotels leeg. Multinationals schrappen massaal de buitenlandse reizen van hun personeel. Als Europa en Noord-Amerika dezelfde rigoreuze maatregelen invoeren als China, zal de economie pijn lijden. Veel pijn.

Angst regeert

Niemand weet hoe groot de schade zal zijn en hoelang corona de wereld in zijn greep zal houden. De angst regeert. Velen verkopen hun aandelen, terwijl weinigen bereid zijn om te kopen. Zeker nu steeds meer bedrijven waarschuwen dat ze door het virus hun prognoses niet halen, duwen beleggers op de verkoopknoppen. Microsoft, Danone, AB InBev en Solvay sloten deze week aan bij de groep grote namen met een coronawaarschuwing. Tot voor kort dachten veel economen dat we een snel economisch herstel in V-vorm zouden krijgen, zoals na het SARS-virus, maar die optimistische prognoses verdwijnen snel in de prullenmand.

Een bijkomend probleem is dat de traditionele maatregelen om een recessie te lijf te gaan niet werken tegen een ziekte. Geld bijdrukken of de rente nog meer verlagen, stopt de verspreiding van het virus niet en zet mensen er niet toe aan opnieuw buiten te komen en geld te spenderen. Bovendien leidt het stilleggen van de productie tot een aanbodtekort. Apple, Zalando en Coolblue waarschuwden dat ze niet genoeg kunnen leveren door gaten in hun bevoorradingsketen. Een lagere rente lost dat probleem niet op. Het is een van de redenen waarom het beleggerssentiment nooit zo snel is omgeslagen, van euforie naar pessimisme. Met een verlies van 17 procent voor de Bel20 is een berenmarkt, volgens de handboekjes een correctie met meer dan 20 procent, niet meer ver weg.

Wat doet u als belegger het best na de plotse verkoopgolf? We geven enkele tips die in het verleden hun nut hebben bewezen.

1. Sla niet in paniek

Het is te laat om nu nog te verkopen. Vincent Juvyns strateeg JP Morgan Asset Management

Elke dag je portefeuille steeds dieper zien zinken is niet prettig. ‘Maar in paniek alles verkopen, was in het verleden zelden de juiste beslissing’, zegt Vincent Juvyns, strateeg bij JPMorgan Asset Management. ‘Het is te laat om nu nog te verkopen. Als belegger weet je dat de beurzen af en toe zwaar corrigeren. Een daling met 10 procent komt gemiddeld elk jaar voor. De laatste dateert van eind 2018. Maar ook een dip van 20 procent is geen uitzondering. Beleggers kijken het best naar de lange termijn. Wellicht neemt de verspreiding van het virus tegen de zomer af, zoals bij een gewoon griepvirus, en kunnen de markten weer herstellen.’

2. Koop nog niet voluit

Het is wellicht te vroeg om al voluit te kopen. ‘Iedereen vaart een beetje blind. Wacht tot de mist is opgetrokken’, raadt hoofdeconoom Christophe Van Canneyt van Puilaetco aan. Mohamed El-Erian, de bekende beursstrateeg van Allianz, stelt zelfs dat u zich het best inhoudt met het geven van kooporders. ‘Een shock als deze weegt vaak veel langer op de bedrijfswinsten en de economie dan velen denken.’ Laat u dus niet verleiden door de lage koersen, is zijn advies.



Volgens een rondvraag van FactSet houdt 34 procent van de bedrijven (nog) in zijn prognoses geen rekening met de corona-epidemie. Dat betekent dat nog veel winstwaarschuwingen zullen volgen. Elke dag klinken steeds meer onheilstijdingen. De drankengigant Diageo waarschuwde dat het virus een hap van 200 miljoen pond uit zijn winst neemt. De zuivelreus Danone ziet 100 miljoen omzet door zijn vingers glippen. De com­puterbouwer Hewlett Packard verwacht 8 procent minder winst. De brouwer AB InBev raamt de schade al op 170 miljoen dollar.

Als we de vergelijking maken met de SARS-epidemie - toen de beurzen ook meer dan 10 procent naar beneden doken - moet eerst de piek in de verspreiding zichtbaar zijn. Toen het aantal nieuwe SARS-gevallen daalde, herstelden de markten. Maar het coronavirus is veel besmettelijker dan SARS. Met bijna 3.000 doden staat de teller ook al een pak hoger dan de 800 doden die SARS maakte. U wacht dus het best af tot de situatie stabiliseert en betaalt beter een beetje meer voor een aandeel dan het risico te lopen het eerst nog sterk te zien dalen.

3. Kwaliteit redt de portefeuille

De basis van elke aandelenportefeuille moet bestaan uit bedrijven van topkwaliteit, ondernemingen met een stevige balans en uitzicht op een relatief zekere cashflows op de lange termijn. Kortom: bedrijven die een storm kunnen doorstaan. ‘Ook dividendaandelen vormen een relatief veilige haven, zeker nu de obligatierendementen dieper wegzakken’, zegt Mark Haefele, de hoofdstrateeg van UBS Global Wealth Management.



Toch vallen ook de koersen van zulke kwaliteitsaandelen sterk terug. Denk aan de uitbaters van zorgcentra Aedifica, Cofinimmo en Care Property Invest, de verhuurders van logistiek vastgoed WDP en Montea, de woningpecialist Home Invest, de projectontwikkelaars met een grote landbank Immobel en Atenor, en de holdings met een stevige reputatie Sofina en Brederode. In mei en juni keren ze riante dividenden uit die relatief veilig zijn voor de komende jaren. Op de korte termijn kleuren ook zulke aandelen bloedrood, maar de standvastigheid van de coupons moet in principe een bodem onder de koersen leggen

4. Mijd de grote schuldenaars

Wanneer het tij keert, zie je plots wie naakt aan het zwemmen is. Warren Buffett

‘Als het tij keert, zie je plots wie naakt aan het zwemmen is’, stelt Warren Buffett, ’s wereld bekendste belegger. In magere economische tijden zijn vooral bedrijven met een hoge schuldgraad een vogel

voor de kat. Het verklaart mee waarom AB InBev, dat een schuldgraad van vier keer zijn brutobedrijfswinst heeft, ruim een vijfde onderuitging na de publicatie van de tegenvallende resultaten deze week.

Ook ondernemingen die krap bij kas zitten en in de nabije toekomst geld moeten ophalen, zijn een groot risico. Biotechbedrijven als Bone Therapeutics, MdXhealth of Celyad moeten binnenkort de markt aanspreken voor verse centen. Grote biotechnamen als Galapagos of Argenx hebben van de goede tijden gebruik gemaakt om hun spaarboekjes aan te vullen, zodat ze niet tegen geldproblemen aankijken. Toch gaan ook zij onderuit, omdat beleggers risciovolle sectoren als biotech mijden. Bovendien waren ze fors gestegen, waardoor de meeste beleggers nog met winst kunnen verkopen.

5. Mijd de kwetsbaarste sectoren

De crashes van veel aandelen uit het toerisme, de luchtvaart of de luxegoederen kan sommigen ertoe aanzetten een kooporder te plaatsen, omdat veel aandelen spotgoedkoop noteren tegen hun winst van vorig jaar. Aandelen als de toerismegroep TUI, de luxegroep Burberry of de cruisevaarder Carnival verloren meer dan een derde van hun waarde. Want wie boekt nog een cruise nadat hij beelden van schepen in quarantaine heeft gezien? ‘Deze sectoren kunt u voorlopig best mijden’, waarschuwt UBS. ‘De impact van het virus op de resultaten is enorm en kan erg lang aanhouden, met faillissementen tot gevolg.’



-55% Horecahorror S&P schat dat de hele Chinese horeca een omzetdaling kent van 45 tot 55 procent.

Bij veel bedrijven is de ravage groot. De maker van sportartikelen Adidas zag de verkoop in China 85 procent dalen. Yum China Holdings, dat de ketens Pizza Hut en Kentucky Fried Chicken uitbaat, houdt nog altijd 30 procent van zijn restaurants gesloten. Die die open zijn, verkopen ruim de helft minder maaltijden. S&P schat dat de hele Chinese horeca een omzetdaling kent van 45 tot 55 procent, een fenomeen dat ook in het Westen kan toeslaan als het virus massaal doorbreekt.

Maar het virus maakt ook anders slachtoffers. De extra daling van de rente zet bijvoorbeeld de banken en de verzekeraars onder druk.

6. Een goede e-commerce helpt

Terwijl tienduizenden winkels en restaurants dicht blijven in China, doen bedrijven met een sterk e-commercenetwerk goede zaken. Wie niet naar buiten gaat om te shoppen of te eten, doet dat vaak wel vanuit zijn luie zetel.De Franse cosmeticagigant L’Oréal zegt dat zijn verkoop in China via het internet sterk is gestegen in februari, wat de lagere omzet in de retail deels goedmaakt. L’Oréal stelt dat de gevolgen van het virus op zijn cijfers tijdelijk zal zijn. Ook aandelen van Aziatische televisiezenders, gamemakers ofbezorgers van thuismaaltijden deden het nog relatief goed.

Het virus maakt nog andere winnaars. Tyson Foods herstart deze week geleidelijk zijn oparties in China. CEO Noel White verwacht dat Peking de voedselmarkten met dieren als vleermuizen of buideldieren sluit, wat de opmars van de gewone kruidenierswinkels ten goede komt.

7. Goud is nooit out

De coronapaniek heeft de goudprijs dit jaar al 7 procent hoger gejaagd, naar 1.623 dollar per ounce. Begin deze week betaalde u voor een kilo goud meer dan 50.000 euro, een record. In een brede portefeuille mogen enkele procenten goud niet ontbreken. Fysiek goud kopen is echter niet makkelijk. Daarom kunnen ook beursgenoteerde goudtrackers een oplossing bieden.



50.000 Goud piekt Voor het eerst overschreed de prijs voor een kilo goud de grens van 50.000 euro.

‘In een wereld van negatieve rentes voor de euro en de Japanse yen - naast de dollar de twee belangrijkste veilige munten ter wereld - vormt het traditionele gebrek aan een coupon geen probleem meer voor goud’, zegt ING. ‘Bovendien speelt het edelmetaal zijn rol van veilige haven met glans. Het is een goede bescherming tegen een ernstige financiële crisis, waarbij de Federal Reserve noodrenteverlagingen zou moeten doorvoeren, waardoor zelfs de dollar zou zakken.'

Ook de andere veilige havens doen hun werk. De Amerikaanse dollar en de Zwitserse frank wonnen terrein. De Japanse yen zakte dit keer wel omdat Japan sterk afhankelijk is van de export naar China en van Chinese toeristen.

Ook staatsobligaties zijn in trek. Maar wegens de negatieve rente op tienjarige Belgische OLO’s zijn ze niet interessant voor particuliere beleggers, die beter hun centen op een spaarboekje parkeren.

8. Maak een boodschappenlijst

Hoe langer de beursellende duurt, hoe goedkoper de aandelen worden. Als de markt kapituleert, gaan de kwaliteitsbedrijven mee onderuit. Hoewel het volgens de meesten nog te vroeg is om te kopen, kunt u al een lijstje samenstellen met namen die u op de langere termijn graag in uw portefeuille ziet, maar die u steeds te duur vond om te kopen. Ook een lijstje met kwaliteitsbedrijven die u al hebt, maar waarin u de posities wilt verstevigen, kan handig zijn.