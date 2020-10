Wat beleggers moeten weten over het bod van Sioen

Is het bod van de familie Sioen op het gelijknamige bedrijf opportunistisch? Ja. Is het een rijkelijk bod? Nee. Is het een fair bod? In deze omstandigheden allicht wel.

Waarom doet de familie Sioen een bod op de aandelen die nog niet in haar bezit zijn?

Het was waarnemers de voorbije jaren niet ontgaan dat Sioen de beursnotering steeds meer als een last beschouwde. 'Sioen haalde geld op bij de beursgang, maar gebruikte de beurs daarna niet meer als financieringsmiddel. Op den duur vallen alleen nog de lasten op.'

Een van de nadelen is de transparantie die beursgenoteerde bedrijven moeten geven. 'Je wil niet weten hoe onze concurrenten na een conferencecall het transcript uitpluizen. Daardoor wil je bepaalde dingen niet zeggen, maar dan worden analisten gepikeerd', zei een manager investor relations eens.

Is het bod van Sioen fair?

De familie Sioen biedt 23 euro per aandeel. Dat is 26 procent boven de koers van woensdag, een van de slechtste beursdagen van het jaar. Vier analisten volgen het aandeel op en zij geven een gemiddeld koersdoel van 22,3 euro. ING-analist Maxime Stranart is de enige met een koersdoel dat hoger ligt dan het bod (24 euro). Een waarnemer: 'Ik zou het bod op het niveau van het hoogste koersdoel gelegd hebben. Een beetje meer bieden om elke discussie met analisten te vermijden.'

Het bod van Sioen is zeker niet rijkelijk. Maar in de huidige omstandigheden is het allicht fair. Een analist: 'De verhouding tussen de ondernemingswaarde (de beurswaarde plus de schulden, red.) en de brutobedrijfswinst ligt tussen 9 en 10. Door de onzekerheid die Covid-19 teweegbrengt, is dat te verantwoorden.'

Het is een parel op de beurs die verdwijnt. De familie gaat op termijn een goede zaak doen. Een kenner

Is het bod van Sioen opportunistisch?

Het bod is opportunistisch in die zin dat het komt op een moment dat de beurskoersen van industriële bedrijven laag zijn. Analisten geven koersdoelen over een periode van 6 à 12 maanden. Op de lange termijn is het potentieel veel hoger. 'Het is een parel op de beurs die verdwijnt. De familie gaat op termijn een goede zaak doen. Net zoals de families achter Duvel Moortgat en VPK een mooie zaak hebben gedaan', denkt een kenner.

Gaat het bod van Sioen slagen?

Analisten zullen hoogstwaarschijnlijk aanraden op het bod in te gaan. Dat heeft ook met het risico te maken van een negatief advies. In 2018 lanceerde Vastned Retail een bod op Vastned Retail Belgium van 57,5 euro per aandeel. Een beleggingsblad raadde zijn lezers aan de stukken niet aan te bieden. Het bod mislukte en sindsdien is de koers met twee derde gezakt. Met het advies 'ingaan op het bod' kan je weinig mis doen. Het potentieel dat je op lange termijn mist, is veel minder zichtbaar. Los daarvan bezit de familie al 65 procent van de aandelen en zijn er geen belangrijke minderheidsaandeelhouders. 95 procent van de aandelen bekomen lijkt haalbaar.

Het geval van Sioen kan zeker inspireren. Een delisting zal besproken worden in de bestuurskamers. Een beursexpert

Zullen nog familiebedrijven het voorbeeld van Sioen volgen?