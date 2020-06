Wat beleggingsbladen zeggen over de beursgang van Hyloris

Hyloris wordt nog niet publiek opgevolgd door analisten. De beursbladen zijn verdeeld over de eerste beursgang van het jaar op Euronext Brussel.

Woensdag is mogelijk de laatste dag om in te tekenen op de beursgang van Hyloris. Vanaf woensdagavond is een vervroegde afsluiting mogelijk, en via twee persberichten liet Hyloris vorige week verstaan dat de vraag hoger ligt dan het aanbod. Hyloris wil tussen 50 en 74 miljoen euro ophalen. De prijsvork van de nieuwe aandelen ligt tussen 10 en 11,5 euro. De bedoeling is op 29 juni naar de beurs van Brussel te trekken, de eerste Brusselse beursgang sinds die van Sequana Medical in februari 2019.

Intekenen

Van alle beleggingsbladen lijkt De Belegger het meest enthousiast. 'Dat de huidige aandeelhouders de beursgang niet zien als een manier om te cashen is positief. Het geld dient om te investeren.' Hyloris wil een commercieel team uitbouwen in de VS voor de verkoop van cardiovasculaire producten en het wil zijn bestaande productenportefeuille verder ontwikkelen. Het heeft 14 productkandidaten, waarvan twee in een vroege commercialiseringsfase. De groep werkt niet aan nieuwe medicijnen, maar tracht bestaande medicijnen te reanimeren. Uit het prospectus blijkt dat een kranige zeventiger uit Illinois daarin een cruciale rol speelt.

De Belegger: 'Hyloris boekte de voorbije jaren nagenoeg geen omzet en is verlieslatend. Dat laatste zal ook de komende jaren het geval zijn. Eind 2022/2023 kan het bedrijf cashflowpositief zijn, als we sommige analisten geloven. Door in te tekenen koopt u een stuk geloof in het management, en het geloof dat het bedrijf de beloftes inlost. Op dat vlak heeft het management rond CEO Stijn Van Rompay al wat bewezen.' De Belegger geeft de raad in te tekenen, maar zet het aandeel in risicograad 3. Dat staat bij het beurstijdschrift voor een 'hoger dan gemiddeld risico.'

Niet intekenen

Test-Aankoop Invest vindt het risico te groot en raadt af in te tekenen. 'Het is in dit stadium vrijwel onmogelijk in te schatten of het bedrijf commercieel succes zal boeken. Als u inschrijft, mikt u enkel op de competentie en de indrukwekkende ervaring van de leden van het management. We wachten liever de eerste commerciële resultaten af, net als de verdere ontwikkeling van de bestaande producten.'

Mister Market Magazine zit op dezelfde lijn. 'De initiële beurswaarde van zowat 284 miljoen euro kan na een tijdje zowel zeer veel als zeer weinig blijken. We wachten liever op meer duidelijkheid over het gemak waarmee Hyloris zijn eerste bijgestelde medicijnen goedgekeurd krijgt en of de verkoop vlot verloopt. Als dat lukt, zal het aandeel fors hoger noteren en is de vetste return misschien al achter de rug. Dat is een bewuste afweging. Dit is een rasechte 'aanvaller': in staat om vlot te scoren, maar ook in het eigen doel. Enkel geschikt voor beleggers met een gezonde appetijt voor risico.'

Ook Beurstips laat Hyloris aan zich passeren.

IPO's? Nee, dank u

Sommige beursbladen tekenen principieel niet in op beursintroducties, dus ook niet op die van Hyloris. 'Uit ervaring weet ik dat bedrijven dikwijls te duur naar de beurs komen. In de regel wacht ik drie jaar, dan kan je de historiek checken en meestal goedkoper kopen', klinkt het bij Kroffinvest.