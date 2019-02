Wat betekent omzetwaarschuwing AMS en Infineon voor Melexis?

Melexis - dat morgenvroeg met resultaten komt en vooral blootstelling heeft aan de automarkt - verliest een halve procent tot 60 euro. Een handelaar: 'AMS verwijst naar de zwakte in de smartphonemarkt en dan vooral de lage vraag naar de iPhone van de nieuwste generatie. Daar heeft Melexis weinig mee te maken. Belangrijker is wat Infineon zegt over de vraag naar autochips. En tijdens de conference call liet Infineon verstaan dat de omzetgroei in de autodivisie hoger zal uitkomen dan het gemiddelde voor de groep. Tegelijk ziet Infineon een krimp in het segment 'Digitale veiligheidsoplossingen', maar in dit segment is Melexis niet actief.'

Melexis publiceert zijn resultaten woensdag voorbeurs. Analisten verwachten een kwartaalomzet van 140,3 miljoen euro en een brutowinst van 63,1 miljoen euro. Een handelaar: 'Het is uitkijken naar de resultaten van Melexis. Het feit dat de koers van Infineon stabiel tot positief reageert, bewijst dat een verlaging van de omzetprognose al in de koers verrekend was.'