Wat is scheepvaartmagnaat Fredriksen van plan met Euronav?

De instap van John Fredriksen in de Belgische tankerrederij blijft vragen oproepen. Is het gewoon een investering? Of heeft de scheepvaartmagnaat grotere plannen?

De Noor John Fredriksen heeft via zijn vehikel C.K. Limited een belang van 9,8 procent opgebouwd in Euronav , raakte vorige week bekend. In één klap is de hoofdaandeelhouder van Frontline, een van Euronavs grote concurrenten, ook de grootste aandeelhouder van de Belgische reder. Zijn intrede zette onmiddellijk speculatie in gang over een grote deal.

Euronav zelf ziet de move van Fredriksen als een slimme investering van iemand die altijd al een neus voor zaken in de scheepvaart heeft gehad. Maar wat zeggen analisten? Quirijn Mulder van ING is bij ons weten de eerste die zich aan commentaar waagt. Hij doet dat in een uitgebreid rapport over Euronav, waarin hij wijst op de betere tijden die voor de tankersector op komst zijn en op de onderwaardering van de tankerrederij tegenover haar nettoactiefwaarde.

De koers van het aandeel Euronav bereikte midden augustus het dieptepunt van het jaar. Na voorzichtig herstel in de tweede helft van augustus en de eerste helft van september was er daarna een forse versnelling van de koersklim. Mulder vermoedt dat Fredriksen daarvoor verantwoordelijk is met zijn stapsgewijze aankopen.

Zitje in raad van bestuur?

Mulder denkt dat Fredriksen niet van plan is Euronav over te nemen. 'Maar het blijft moeilijk uit te maken wat zijn intenties kunnen zijn’, schrijft hij. De analist vermoedt dat de gehaaide scheepvaartinvesteerder gewoon positief is over de tankersector en daarom een belang heeft genomen in een van de best bestuurde tankerbedrijven ter wereld.

Interessant wordt het, aldus Mulder, als Fredriksen een zitje in de raad van bestuur gaat vragen. ‘Euronav heeft geen gifpillen, maar we denken dat het loyale aandeelhouders heeft.’

Een fusie tussen Euronav en Frontline beschouwt de analist als weinig waarschijnlijk, al denkt hij niet dat concurrentieregels een eventuele overname zouden verhinderen. Het gecombineerde marktaandeel zou minder dan 10 procent van de tankermarkt uitmaken; voor VLCC’s zou het ongeveer 8 procent bedragen.